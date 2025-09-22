Saks Global est en pourparlers pour vendre 49 % de Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 6)

Saks Global, la société mère de Saks Fifth Avenue, est en pourparlers pour vendre une participation de 49 % dans le distributeur de luxe Bergdorf Goodman pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Au moins quatre soumissionnaires sont en lice, dont des fonds souverains du Moyen-Orient et des investisseurs stratégiques, et un accord pourrait être conclu au début de l'année prochaine, ajoute le journal.

Saks Global a été créé en juillet dernier par Hudson's Bay Company (HBC) après son acquisition de Neiman Marcus pour 2,65 milliards de dollars, combinant Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et d'autres actifs immobiliers et de vente au détail de luxe.

Le produit de l'opération aiderait Saks Global à rembourser la dette liée à l'acquisition de Neiman Marcus, selon le Journal.

Saks Global est également en train de vendre pour 600 millions de dollars de biens immobiliers et possède actuellement des propriétés évaluées à environ 9 milliards de dollars, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Saks Global et Bergdorf Goodman n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d'ouverture.