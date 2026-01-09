Saks Global cherche à se déclarer en faillite dès dimanche, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le distributeur de luxe Saks Global prévoit de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dès dimanche, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le propriétaire du magasin phare centenaire de la Cinquième Avenue de New York se prépare à déposer le bilan sans avoir conclu d'accord de restructuration, bien qu'il ait l'intention d'en élaborer un dans les semaines à venir, selon le rapport.

La société est également en pourparlers avancés avec ses créanciers au sujet d'un financement de débiteur en possession de ses biens d'une valeur de 1,25 milliard de dollars, ce qui lui permettrait de poursuivre ses activités pendant la faillite et de payer les dettes des fournisseurs, ajoute le rapport.

Saks Global n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.