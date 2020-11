Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saipem : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 11/11/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Saipem recule de plus de 1% à Milan, sur fond de dégradation de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 1,7 à 1,5 euro, dans le sillage de ses estimations pour le groupe de services parapétroliers. 'Des améliorations des tarifs journaliers à partir de maintenant nous met encore à des niveaux inférieurs de 13% et 20% aux consensus d'EBITDA pour 2021 et 2022', note-t-il après un nouveau plus bas historique de tarifs journaliers de forage offshore en 2020.

Valeurs associées SAIPEM MIL -1.36%