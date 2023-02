Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: vise une marge d'exploitation entre 9% et 11% information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 51 197 millions d'euros en croissance de 15,9% en 2022. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +13,3%. Tous les segments affichent une croissance interne à deux chiffres.



Le résultat d'exploitation atteint un nouveau plus haut historique à 5 337 ME, soit +18,4% en réel par rapport à 2021 (+13,3% à taux de change comparables). La marge d'exploitation atteint également un nouveau record pour s'établir à 10,4% en 2022 (contre 10,2% en 2021).



Le ROCE atteint un nouveau record de 16,1% (contre 15,3% en 2021 et 10,7% en 2018)



L'EBITDA progresse de +15% pour s'établir à un nouveau record de 7 123 millions d'euros (+53% par rapport à 2018). Le résultat net courant ressort également à un nouveau record de 3 335 millions d'euros (+18%).



Saint-Gobain vise en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique ' Grow & Impact '.





