Saint-Gobain: vers une cession d'activité au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord avec Soprema en vue de la cession d'une part majoritaire de son activité d'isolation en mousse de polyisocyanurate (PIR) opérant au Royaume-Uni sous la marque Celotex.



Cette transaction permet au groupe français de continuer à optimiser son portefeuille d'activités et de 'concentrer ses efforts sur la façon de servir au mieux ses clients'. Celotex opère deux usines de production et emploie 155 personnes.



La finalisation de la transaction devrait intervenir début 2024. Les actifs de Celotex seront alors transférés au sein d'une nouvelle société distincte, détenue à 75% par Soprema. Saint-Gobain conservera les 25% restants le temps nécessaire à une transition harmonieuse.





