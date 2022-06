Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : vers un re-test imminent des 58E ? information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 10:36









(CercleFinance.com) - Insensible à l'inflation comme au risque de récession, Saint Gobain enchaine les poussées haussières et se dirige vers un re-test imminent des 58E, son zénith des 16 et 28 mars puis du 29 avril.

L'étape suivante conduirait Saint Gobain vers 63E, la résistance du 10 au 22 février dernier.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.49%