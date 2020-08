Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : vers un re-test du zénith des 34,15E Cercle Finance • 03/08/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Saint Gobain renoue avec les 33,5E et tente de s'acheminer vers un re-test du zénith des 34,15E du 23 juillet. En cas de franchissement, le titre pourrait retracer le plus haut annuel des 36,4E du 16 février dernier.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +4.72%