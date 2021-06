Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : vers un re-test des 58,6E ? Cercle Finance • 29/06/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Après 3 semaine de consolidation, et une reprise d'appui sur 55E le 21 juin, Saint Gobain rebondit vers 56,5E: ne reste plus qu'à effacer la résistance des 56,77E du 22 juin pour s'élancer vers un re-test des 58,6E

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.22%