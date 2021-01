Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : vers le comblement du 'gap' des 40,3E Cercle Finance • 27/01/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche 40,8E et s'achemine vers le comblement du 'gap' des 40,3E du 6 janvier. L'objectif suivant sera le test du double-bottom court terme des 37,4E des 18 et 24 décembre.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.94%