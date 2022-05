Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain: vers l'acquisition de Fibroplac et Falper information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 18:13

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition des sociétés portugaises Fibroplac et Falper.



Fibroplac est très reconnue sur le marché portugais pour la haute qualité de sa production de plaques de plâtre tandis que Falper s'est distinguée pour avoir développé une solution numérique avancée pour la conception et la production de structures légères en acier.



Avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 15 millions d'euros et 75 employés, ces deux acquisitions permettront de renforcer et d'accélérer la forte croissance de Saint-Gobain au Portugal, pays dans lequel le groupe français opère 10 usines, un centre de développement technique à Aveiro, et emploie plus de 650 personnes.



Ces acquisitions sont en ligne avec la stratégie du Groupe ' Grow & Impact ' mise en oeuvre avec succès au Portugal pour renforcer sa position de leader de la construction durable.



La finalisation de ces transactions est soumise à l'accord des autorités de la concurrence.