Saint-Gobain : vente d'une activité au Danemark

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir vendu, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation de son portefeuille, son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. 'Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020', rappelle le groupe de matériaux de construction.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.62%