Saint-Gobain: va réduire ses émissions de CO2 en Pologne information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (PPA) avec Tion Renewables, producteur allemand d'énergie éolienne et solaire.



Ce contrat, d'une durée de 15 ans, démarrera en 2025 et permettra de couvrir près de 45% des besoins en électricité de Saint-Gobain en Pologne.



Le PPA prévoit l'achat d'environ 190 GWh d'énergie éolienne annuellement. Cela équivaut à alimenter près de 100 000 foyers européens avec de l'électricité renouvelable chaque année.



Il permettra une réduction d'émissions de CO2 de 135 000 tonnes par an, soit près de 20% des émissions scopes 1 et 2 de Saint-Gobain en Pologne et une baisse de 4% des émissions de CO2 scopes 1 et 2 de Saint-Gobain en Europe.



' Cet accord va grandement contribuer à réduire nos émissions de CO2, en ligne avec l'engagement du Groupe d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ', a déclaré Joanna Czynsz-Piechowiak, Directrice Générale de Saint-Gobain Pologne.