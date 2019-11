SAINT GOBAIN va mettre la main sur l'américain Continental Building Products

(AOF) - Saint-Gobain et Continental Building Products ont annoncé mardi soir avoir conclu un accord en vue de l'acquisition par Saint-Gobain de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37 dollars par action, dans le cadre d'une opération en numéraire représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros). L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Saint-Gobain et de Continental Building Products.

Continental Building Products, spécialiste du secteur de la plaque de plâtre en Amérique du Nord, emploie 645 collaborateurs et devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires estimé à 510 millions de dollars et un Ebitda ajusté estimé à 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers.

" La société offre une importante complémentarité géographique avec les installations nord-américaines de Saint-Gobain, un bon ancrage dans les géographies à forte croissance de l'Est et du Sud-Est des Etats-Unis et un niveau de rentabilité élevé ", a expliqué Saint-Gobain.

Le prix convenu représente une prime de 34,4% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers jours au 11 novembre 2019, soit un multiple (avant synergies) d'environ 11x l'Ebitda ajusté 2019 estimé de Continental Building Products de 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers, et un multiple de 7,9x l'Ebitda après prise en compte des synergies en année pleine.

Saint-Gobain financera l'acquisition en majeure partie avec le produit des cessions du groupe. Saint-Gobain s'attend à ce que l'opération soit créatrice de valeur dès la troisième année suivant sa réalisation.

La réalisation de l'opération est soumise à l'approbation des actionnaires de Continental Building Products, à l'autorisation des autorités de concurrence américaines et à la satisfaction d'autres conditions usuelles ; elle est attendue au second semestre 2020.