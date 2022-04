Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain: va investir 118,8 M$ dans son usine à Oxford information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 12:55

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed, a annoncé son intention d'investir 118,8 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour agrandir son usine de fabrication de bardeaux de toiture de CertainTeed à Oxford, en Caroline du Nord.



L'expansion à Oxford est l'un des plus importants investissements de l'entreprise dans une usine de toiture américaine. Cet investissement intégrera de nouveaux équipements et une automatisation pour maximiser la sécurité des employés et fournir des technologies et des processus de pointe pour s'aligner sur la vision mondiale de Saint-Gobain de neutralité carbone d'ici 2050.



' Cette expansion permettra à notre entreprise de disposer des matériaux nécessaires pour continuer à servir nos clients et à répondre à la demande croissante. ' a déclaré Mark Rayfield, président de Saint-Gobain Amérique du Nord et de CertainTeed.