Saint-Gobain: va céder des activités au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain va céder à Wolseley UK trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni: Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022.



Saint-Gobain est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Wolseley UK en vue de la cession d'Ideal Bathrooms, sa dernière enseigne de distribution spécialisée en produits de plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni.



Ces quatre enseignes ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros en 2020.



Une fois ces transactions finalisées, Saint-Gobain n'aura plus aucune marque de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.06%