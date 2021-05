SAINT-GOBAIN va acquérir le roumain Duraziv

(AOF) - Saint-Gobain a signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'adhésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain d'élargir sa gamme de solutions d'aménagement intérieur et extérieur.

Dans le même temps, elle accélèrera la pénétration du groupe sur ce marché et lui permettra de participer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en Roumanie grâce à des solutions à haute valeur ajoutée d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) à base de laine de roche et de mortiers produits localement.

Elle fait suite à l'acquisition récente de Scientific and Production Company Adhesive LLC en Russie, entreprise spécialisée qui contrôle la totalité du cycle de production du polyuréthane et de l'époxy pour développer, fabriquer et fournir une vaste sélection de produits de haute qualité à destination des marchés de la construction, du transport et du spatial.

Ces acquisitions, qui représentent environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont soumises à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Elles sont en ligne avec la stratégie d'enrichissement de l'offre de solutions durables et performantes du groupe et permettent en particulier d'étoffer l'offre aux clients dans la chimie de la construction.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.