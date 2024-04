Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: va acheter le groupe Bailey pour 600 ME information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition du groupe Bailey - incluant Bailey-Hunt Limited et ses filiales - pour près de 600 ME.



Bailey est un acteur de référence dans les ossatures métalliques au Canada, avec un chiffre d'affaires de 532 millions de dollars canadiens dans le pays et une marge d'EBITDA de 17,2% en 2023 avec 12 usines et Canada et 700 collaborateurs.



Dans de nombreux pays, les ossatures métalliques sont déjà des composants importants de l'offre de solutions Saint-Gobain pour la construction légère.



Avec cette acquisition, Saint-Gobain renforce son offre dans la construction durable au Canada - un marché attractif - et sera bien positionné pour proposer le meilleur service aux clients canadiens.





