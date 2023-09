Saint Gobain: 'une opportunité d'achat' selon Stifel information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 11:15

(CercleFinance.com) - Saint Gobain organisera cette semaine une visite de site aux États-Unis, à laquelle participeront les cadres supérieurs du groupe et du pays.



Avant cette réunion, Stifel confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 68 E sur le titre.



Les investisseurs et les analystes espèrent que la direction fera à cette occasion une mise à jour sur les activités actuelles du groupe et de ses entreprises nord-américaines.



' Tout aussi important, sinon plus, nous voudrions avoir une idée de l'évolution des diverses activités nouvellement acquises. Le groupe a investi un montant non négligeable de capitaux au cours des deux dernières années et la réalisation de ces investissements contribuerait à la revalorisation de l'action ' indique le bureau d'analyses.



' La volatilité du cours de l'action liée au logement offrirait une nouvelle opportunité d'achat, selon nous '.