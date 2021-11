Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : une architecte cooptée au conseil information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter l'architecte Lina Ghotmeh en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Denis Ranque, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier. Cette cooptation prend effet ce jour et sera soumise à ratification lors de l'assemblée générale des actionnaires du 2 juin prochain. Elle sera valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Lina Ghotmeh dirige son atelier Lina Ghotmeh - Architecture à Paris et a été distinguée par de nombreux prix, dont le prix Pierre Cardin 2019 de l'Académie des Beaux-Arts de Paris et le Prix d'Architecture de la Fondation Schelling 2020.

