Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: un siding très bas carbone aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir démarré une production de clins de façade (siding) très bas carbone (émissions scope 1 et 2 en baisse de 96%) sur ses sites de production américains de McPherson (Kansas), Social Circle (Géorgie) et Williamsport (Maryland).



'Ce résultat a été rendu possible grâce à l'électrification totale des processus de production de ces trois sites et à l'emploi de 100% d'électricité d'origine renouvelable', explique le groupe français de matériaux de construction.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.09%