Saint-Gobain : un nouveau site de fabrication aux Etats-Unis Cercle Finance • 19/07/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé lundi le démarrage de la production de systèmes de revêtements de façade en pierre au sein de sa nouvelle usine de Pennsylvanie. Ce parement, baptisé 'SoneFacade', est prêt à être vissé par tout poseur de bardage sans requérir d'équipement particulier ou de compétences en maçonnerie. Le fabricant français de matériaux de construction explique que la création de l'usine de Quakertown s'inscrit dans le cadre de la demande croissante de produits de revêtements de façade en pierre aux Etats-Unis.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.85%