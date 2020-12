Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : trois millions d'actions annulées Cercle Finance • 01/12/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le fournisseur de matériaux de construction Saint-Gobain annonce avoir procédé, en date du 30 novembre, à l'annulation de trois millions d'actions auto-détenues achetées sur le marché. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital du groupe ressort à 532,7 millions d'actions, dont un nombre de titres en circulation qui s'établit pour sa part à 530 millions d'actions.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.23%