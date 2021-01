Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 20/01/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain gagne près de 2%, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur l'action du fournisseur français de matériaux de construction, avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 47,5 euros. 'Avec de meilleures marges, nous pensons que la dynamique des résultats est positive', explique le broker dans le résumé de sa note, ajoutant qu'une valorisation P / E (cours sur BPA) à 11,5 fois 'semble également peu exigeante'.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.71%