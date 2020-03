Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 31/03/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain avance de 2,5% avec le soutien de Jefferies qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 30,7 à 24,5 euros, dans une note consacrée aux valeurs européennes des matériaux de construction. 'Les opportunités les plus intéressantes figurent là où des meilleurs points d'entrée se sont ouverts sur des actions avec des marchés finaux plus défensifs ou de croissance, une gestion de qualité et des bilans robustes', juge le broker.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.79%