Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : soulève la résistance des 26,35E du 14 avril Cercle Finance • 21/05/2020 à 14:36









(CercleFinance.com) - Saint Gobain soulève la résistance des 26,35E du 14 avril et se hisse vers 26,48E: c'est un pré-signal positif mais qui reste à valider pour aller combler le 'gap' des 28,12E du 11 mars qui coïncide avec l'ex-plancher des 28E du 27/12/2018.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +7.16%