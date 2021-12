Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain sort de la distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni information fournie par AOF • 14/12/2021 à 08:33



(AOF) - Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession à Wolseley UK de trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni : Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022.





