Saint-Gobain : solide publication pour l'exercice 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 42,573 milliards d'euros en 2019, en croissance de +1,9% à données réelles et +2,4% à données comparables. La marge d'exploitation du Groupe progresse de +30 points, pour s'afficher à 8% sur l'année, avec un second semestre à 8,4%. Le résultat net courant ressort pour sa part à 1,915 milliard d'euros, en nette amélioration de +10%. Le résultat net (part du Groupe) s'élève, enfin, à 1,4 milliard d'euros en 2019, en hausse de +254,2%. 'En 2020, le Groupe vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables avec une incertitude sur l'impact du coronavirus', indique Saint-Gobain s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.05%