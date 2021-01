Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : signe un mécénat institutionnel avec la Cité Cercle Finance • 05/01/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - La Cité de l'architecture & du patrimoine et Saint-Gobain annoncent la signature d'une convention pluriannuelle de mécénat institutionnel jusqu'en 2024. ' La Cité et Saint-Gobain formulent pour ce nouveau partenariat un objectif ambitieux et partagé : agir pour une compréhension et une appropriation de l'architecture par tous ' indique le groupe. Depuis plus de dix ans, la Cité a bénéficié du soutien de Saint-Gobain pour nombre de ses expositions et sur des thématiques diverses. ' Nous créons ainsi des opportunités supplémentaires d'analyser et de valoriser les innovations architecturales, les nouvelles façons de concevoir, de construire et d'habiter la ville. Nous contribuons aussi à donner au grand public et aux professionnels des clés pour comprendre les grands enjeux de demain ', a déclaré Benoit Bazin, Directeur Général Délégué du Groupe Saint-Gobain.

