Saint-Gobain: signe un contrat d'électricité renouvelable

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé, en Italie, un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 10 ans avec Axpo Italia.



Ce contrat porte sur l'achat d'électricité renouvelable produite par deux nouvelles fermes éoliennes situées dans la région des Pouilles.



Axpo Italia fournira environ 22 GWh d'électricité verte par an, soit 11% des besoins en électricité de Saint-Gobain en Italie.



' Ce contrat est le cinquième PPA signé par Saint-Gobain en Italie. Cumulés, ces cinq projets devraient couvrir plus de 20% des besoins en électricité de Saint-Gobain dans le pays et contribuent à une réduction des émissions de CO2 (scope 2) de près de 40% en 2024 par rapport à 2017 ' indique le groupe.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.83%