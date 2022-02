Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: signe un accord pour céder CTD Tile Group information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la cession de son activité de distribution spécialisée en carrelage au Royaume-Uni - CTD Tile Group à Aurelius Investments.



CTD Tile Group emploie 580 personnes et dispose de 89 points de vente, générant un chiffre d'affaires d'environ 115 millions d'euros en 2021.



Saint-Gobain a également signé des accords en vue de la cession d'Ideal Bathrooms, sa dernière enseigne de distribution spécialisée en produits de plomberie, chauffage et sanitaire au RoyaumeUni, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021.



' Ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact ' ' indique la direction.





