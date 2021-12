Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : serait intéressé par GCP Applied Technologies information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain ferait partie des prétendants pour l'acquisition de la société américaine GCP Applied Technologies d'après Bloomberg. Saint Gobain aurait étudié un accord pour le rachat de la société américaine selon l'agence de presse. Cette société pourrait intéresser d'autres repreneurs, notamment le groupe américain RPM International indique Bloomberg. ' La crédibilité d'une telle transaction résidera dans la capacité de Saint-Gobain à convaincre le marché de sa capacité à redresser la profitabilité de GCP Applied Technologies ' indique ce matin Oddo. ' Sur la base d'une prime de 40% sur le cours du 29/11, le prix à payer ressortirait à 2.3 Md$ sans pour autant s'assurer de la réussite de l'opération compte tenu de potentiels prétendants '. ' Selon nos calculs, le ROCE de l'opération à trois ans (2024) ressortirait à 7.7% pour une VE/EBITDA de 8.5x (coût de la dette à 2.2% et de synergies à 70 M$ ou 6% du CA) ' rajoute Oddo.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.22%