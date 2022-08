Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : se rapproche du support des 39,5E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Saint Gobain a subit un petit trou d'air ce 29 août au matin et s'est dangereusement rapproché du support et plancher annuel des 39,5E du 5 juillet (39,66E au plus bas) qui coïncide avec l'ex-zénith de mi-décembre 2019.

En cas de rupture, le risque de baisse est non négligeable, avec un objectif de 31,25E (support du 23 juin au 28 octobre 2020).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.58%