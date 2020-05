Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : salué pour la cession d'actions Sika Cercle Finance • 27/05/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain s'adjuge 2,5% après la cession d'environ 15,2 millions d'actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding, représentant l'intégralité de sa participation de 10,75% du capital pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses. Ce placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, aura permis à Saint-Gobain de générer un gain brut s'élevant à 1,54 milliard d'euros depuis mai 2018, et de renforcer son bilan. Réagissant à cette opération 'grandement attendue par le marché', dont il met en avant en avant un 'prix plutôt favorable d'au moins 4,5 euros par titre', Oddo BHF réitère son conseil 'achat' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours relevé de 27 à 30 euros.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.11%