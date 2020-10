Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : s'enfonce sous les 36E Cercle Finance • 21/10/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Malgré l'annulation des transactions du 19 octobre ('bug' de -9% à 17H35), Saint Gobain n'échappe pas à la tendance baissière amorcé avec l'ouverture d'un 'gap' sous 36,97E le 14 octobre : le titre s'enfonce sous les 36E et pourrait rapidement revenir menacer le support des 34,9E des 21 et 25 septembre dernier, avec les 33,6E en ligne de mire.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.98%