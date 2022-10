Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : ricoche sous 41E, reflue sous les 39,5E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 17:51









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ricoche sous 41E (sans avoir réussi à tester une résistance oblique baissière passant vers 42E) et reflue sous les 39,5E.

Cela remet un peu en cause le scénario de reprise en 'tasse avec anse' en direction des 42,7E, niveau au-delà duquel la tendance redeviendrait positive.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.25%