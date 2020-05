Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : revient en quelques heures au contact de 25,3E Cercle Finance • 18/05/2020 à 18:52









(CercleFinance.com) -Saint Gobain (+9,4%) revient en quelques heures au contact de 25,3E, son zénith du 8 mai, effaçant 5 séances de baisse. Le titre vient de parcourir en une seule séance l'espace entre son support des 23E (testé les 24 avril et 15 mai) et il lui reste à effacer la résistance des 26E du 9 avril pour aller combler 28,12E (le 'gap' du 11 mars) puis les 28,5E (ex-plancher du début janvier 2019).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +9.39%