Saint Gobain : revient à 1% de son record des 66,66E

(CercleFinance.com) - Saint Gobain (+2,5% à 65,9E) revient à 1% de son record des 66,66E du 29/12/23: en cas de franchissement, la résistance oblique des 68E constitue le dernier obstacle avant une accélération possible vers 75E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.47%