(CercleFinance.com) - Saint Gobain retrouve du soutien vers 34,6E, avant même de revenir au contact du support ascendant qui gravite vers 34,3E. La tendance haussière est donc sauvegardée avec un sommet de canal gravitant vers 36,5E (le prochain objectif haussier qui coïncide avec l'ex-zénith du 20 février).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.64%