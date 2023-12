Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain: retrace son plus haut absolu des 65,4E information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Saint Gobain finit l'année en beauté et poursuit sa série fantastique de records annuels sans le moindre retracement, inaugurée le 8 décembre (depuis l'effacement du précédent zénith des 61,3E du 31 juillet)

Le moment est historique en ce 14 décembre puisque le titre retrace son plus haut absolu des 65,48E du 18 janvier 2022.

Parti de 49E le 26/10, le titre affiche +33% en 7 semaines et n'a plus jamais consolidé, ne serait-ce que de 1% depuis le 7 novembre dernier.









