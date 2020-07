Saint-Gobain : résultat net part du Groupe de -434 ME

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 17 764 millions d'euros au premier semestre en repli de -18,1% à données réelles et -12,3% à données comparables par rapport au premier semestre 2019.

L'EBITDA baisse de -32,4% à 1 635 millions d'euros et la marge d'EBITDA s'inscrit à 9,2% contre 11,2% au premier semestre 2019.

Le résultat net courant (hors plus et moins-values de cessions, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives) ressort à 272 millions d'euros, contre 944 millions d'euros au premier semestre 2019. Le résultat net part du Groupe s'inscrit à -434 millions d'euros.

Le cash flow libre s'accroît de 143% à 1 678 millions d'euros, soit un triplement en pourcentage du chiffre d'affaires (9,4% contre 3,2% au premier semestre 2019).

' Au second semestre 2020, malgré un contexte marqué par des incertitudes sur l'impact de la crise liée au coronavirus et par des reprises différenciées selon les pays, Saint-Gobain devrait bénéficier au troisième trimestre d'une amélioration sensible de ses marchés telle qu'engagée en fin de deuxième trimestre ' indique le groupe.