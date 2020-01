Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : requête dans le dossier amiante aux Etats-Unis Cercle Finance • 24/01/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que DBMP LLC, détenant des passifs historiques liés à l'amiante, a déposé une requête volontaire au titre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites auprès du tribunal compétent en Caroline du Nord. Cette requête vise a lui permettre de 'parvenir à une résolution certaine, définitive et équitable de l'ensemble des réclamations actuelles et futures liées aux produits ayant contenu de l'amiante fabriqués ou vendus par l'ancienne entité CertainTeed Corporation'. Elle aura pour effet de suspendre le paiement de tous les frais juridiques et des indemnités relatifs aux nombreuses réclamations liées à l'amiante faites auprès de DBMP LLC, ainsi que les charges annuelles y afférentes (estimées à 88 millions d'euros en 2019).

