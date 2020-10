Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : reprise de l'activité, le CA progresse de 3,2% Cercle Finance • 29/10/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Saint Gobain enregistre un CA trimestriel de 10,12 milliards d'euros, en hausse de 3,2% à structure et change comparables par rapport au 3e trimestre 2019. En évolution à structure réelle, le CA enregistre cependant un recul de 6,2% entre ces deux périodes. Sur les neuf premiers mois de l'année, la chute du CA (27,89 milliards d'euros) atteint -7,2% à structure et change comparables ou -14,1% à structure réelle. Saint-Gobain rappelle que la plupart de ses marchés connaissent une évolution favorable et que le 4e trimestre devrait donc en bénéficier. Compte tenu de la croissance des ventes et des résultats au troisième trimestre, le Groupe anticipe désormais au second semestre 2020 une progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables par rapport au second semestre 2019, hors impact majeur nouveau de la récente dégradation sanitaire.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.01%