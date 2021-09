Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : reprend appui sur les 60E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Saint Gobain reprend appui sur les 60E après avoir reperdu 8% sur ses sommets: le titre n'est cependant pas encore tiré d'affaire car le cours reste enfermé dans un canal baissier depuis 3 semaines. La consolidation pourrait se poursuivre en direction de 58,7 ou 58,5E, ex-résistance de mi-juillet et début juin.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.41%