Saint Gobain : reprend 4% et se hisse vers 51E

(CercleFinance.com) - Saint Gobain reprend 4% et se hisse au-delà de 51E et se rapproche d'un comblement du 'gap' des 51,66E du 4 avril : le titre vient de rebondir in extremis sur le support des 48,9E du 24 mars, la principale résistance court terme se situe vers 52,5E.

En cas de rupture ultérieure des 49E, la correction pourrait se prolonger en direction de l'ex-zénith des 47E de la mi-décembre (le palier de soutien suivant se dessine vers 45,5E).









Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.02%