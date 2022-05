Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : replonge en mode 'flash krach' sous 54,5E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Saint Gobain replonge en mode 'flash krach' sous le support court terme des 54,5E et invalide le franchissement de la résistance des 56E (ex-support du 30/11/2021).

Le titre ricoche sous l'ex-support des 58E (24 et 28/01) et se retrouve victime d'un flash krach de -9% vers 51,5E, ce qui efface tous les gains depuis le 19 avril.

Difficile désormais de déterminer s'il faut ou non renoncer au prochain objectif qui était le comblement l'ex-'gap' des 59,4E du 23/02 puis 62,6E (résistance du 10 au 18/02) avant de tenter le retracement des 67E du 12/01.. ou craindre une rechute sous les 50E puis le plancher annuel vers 47,3E.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.56%