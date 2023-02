Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : repart à l'assaut des 55,5E information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Saint Gobain (54,5E) repart à l'assaut des 55,5E: le titre clôture l'échéance février non loin de ses récents sommets.

Un franchissement libèrerait un petit potentiel en direction des 58E (résistance testée à plusieurs reprises du 16 mars au 3 juin 2022) et il pourrait s'ensuivre une accélération en direction des 63,2E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.69%