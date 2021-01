Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : repart à l'assaut des 40,8E Cercle Finance • 06/01/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Saint Gobain repart à l'assaut des 40E et semble bien parti pour retracer le zénith des 40,8E du 25/11 ('fixing d'ouverture'). En cas de rechute, les 37,25E font plus que jamais figure de support moyen terme (ex-zénith du 7 octobre, ex-plancher du 18 et 21 décembre).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.61%