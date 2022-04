Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: refranchit les 55E information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Saint Gobain grimpe de +4% et refranchit les 55E, c'est à dire la résistance oblique baissière moyen terme : les prochains objectifs se dessinent à 58,2E et 62,6E (résistance du 10 et 17 février).





