(CercleFinance.com) - Saint Gobain refranchit les 38E pour le première fois depuis l'étrange trou d'air de -7% du 18/12... mais reste inclus dans son canal baissier issu du zénith des 40,8E du 25/11. Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 38,99E du 17/12... mais le titre semblait bien parti pour retracer le palier des 36E.

