Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : refranchit en force les 24E Cercle Finance • 05/05/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Saint Gobain refranchit en force les 24E et referme au passage le 'gap' des 24/11 du 30 avril. Il a par ailleurs confirmé la présence d'un support à 23E déjà testé le 24 avril. En cas d'enfoncement, l'ex-'gap' des 21,94E du 3avril aurait été comblé, et la palier des 21E retracé.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.42%